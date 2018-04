Blaulicht

Hamburg 12:54 Uhr | 25.04.2018

Kind kämpft noch immer ums Überleben - Polizei ermittelt

78-Jährige fährt Frau und Kind an

Beim Ausparken hat eine 78-jährige Seniorin in Poppenbüttel sechs Menschen teils schwer verletzt. Als die Frau ihr Auto rückwärts aus der Parklücke fuhr, rammte sie ein hinter ihr geparktes Fahrzeug, dann fuhr sie vorwärts gegen einen Wagen, in dem eine Mutter mit drei Kindern saß. Anschließend scherte die Seniorin aus und rammte eine Mutter mit Baby im Kinderwagen. Sowohl die junge Mutter, also auch das Baby wurden lebensgefährlich verletzt. Auch die 79-jährige Unfallverursacherin ist schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Harksheider Straße, diese war komplett gesperrt. Der Unfallwagen ist schwer beschädigt. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.