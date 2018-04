Verkehr

Hamburg 08:13 Uhr | 25.04.2018

LKW kippt um

Kilometerlange Staus auf der A7 in beiden Richtungen

Am frühen Morgen ist ein LKW auf der A7 umgekippt. Der Lastwagen war mit Mehl beladen und bllockierte die Zu- und Abfahrt am Volkspark. In Richtung Norden kam es zu erheblichen Staus. Auch die Gegenfahrbahn musste aufgrund der Bergungsarbeiten zwischenzeitlich gesperrt werden. Fahrer und Beifahrer sind leicht verletzt ins Krankenhaus gekommen. In Richtung Norden gab es bis zu 20 Kilometer Stau, in Richtung Süden bis zu 18 Kilometer.