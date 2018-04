Verkehr

Hamburg 07:42 Uhr | 24.04.2018

Besonders Eimsbüttel ist betroffen

Hamburger Straßen sind sanierungsbedürftig

Ein Großteil der rund 3.700 Kilometer langen Hamburger Bezirksstraßen sind sanierungsbedürftig. Das gab jetzt der NDR bekannt. Demnach ist ein Drittel der Bezirksstraßen in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Vor allem der Bezirk Eimsbüttel ist betroffen. In Harburg sind 64 Prozent der Straßen nicht in Ordnung. In Bergedorf ist dagegen nur knapp die Hälfte der Straßen in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand.