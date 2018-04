Stadtgespraech

Hamburg 19:07 Uhr | 23.04.2018

Nur die AIDAsol fährt die Landstromanlage an

Anläufe an Landstromanlage Altona gestiegen

Die Zahl der Anläufe an die Landstromanlage am Cruise Center Altona ist gestiegen, das gab die HPA bekannt. Zwölf Mal wurde die AIDAsol in der zurückliegenden Saison mit Ökostrom von Land aus versorgt. In der jetzt beginnenden Kreuzfahrtsaison sind 22 Anläufe der Anlage Altona geplant. Allerdings ist die AIDA sol bisher das einzige Kreuzfahrtschiff, das an der Landstromanlage in Altona anlegt. Die Landstromanlage am Kreuzfahrtterminal in Altona wurde im Frühjahr 2016 eingeweiht. Sie hat rund zehn Millionen Euro gekostet