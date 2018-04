Blaulicht

Hamburg 12:33 Uhr | 23.04.2018

Leiche am Morgen aus der Elbe geborgen

Liam Colgan tot aufgefunden

Bei der Montagmorgen in der Hafencity entdeckten Leiche, handelt es sich um den vermissten Schotten Liam Colgan. Das gab die britische Lucie Blackman Stiftung bekannt, die zuvor im Auftrag der Familie nach Colgan gesucht hatte. Ein DNA-Test stehe noch aus. Doch in der Jacke der Leiche sei Liam Colgans Führerschein gefunden worden, auch die Kleidung stimme mit Colgans überein. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zur Todesursache an. Liam Colgan war am 20. Februar 2018 vom Junggesellenabschied seines Bruders auf der Reeperbahn verschwunden.