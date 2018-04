Blaulicht

Hamburg 11:47 Uhr | 21.04.2018

Insassen überleben

Mercedes rast unter LKW-Anhänger

Zwei junge Männer sind am Sonnabend betrunken mit einem nicht zugelassenen Mercedes unter einen stehenden LKW Angehänger gerast. Dabei wurden die beiden Insassen leicht verletzt. Der Mercedes wurde dabei bis zur unteren Fensterkante vollständig zerdrückt. Als die Feuerwehr an der Unfallstelle in Billbrook eintraf, versuchten die beiden Männer zu flüchten, die Einsatzkräfte konnte sie jedoch festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der zerstörte Mercedes einem Freund der beiden Männer gehört; dieser traf kurze Zeit später an der Unfallstelle ein.