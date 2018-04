Blaulicht

Wasserleiche in der Hafencity gefunden

In der Hafencity wurde am Morgen eine Wasserleiche entdeckt. Gefunden wurde sie an der Brücke zur Aussichtsplattform am Kreuzfahrtterminal. Polizei und Feuerwehr sicherten den leblosen Körper aus der Elbe. In der Rechtsmedizin wird nun nach der Ursache und der Identität der Leiche geguckt.