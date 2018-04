Gesellschaft

Hamburg-Mitte 08:16 Uhr | 23.04.2018

Elternvertreter soll mitdiskutieren

Entscheidung über Katholische Schulen

Das Erzbistum Hamburg möchte einen Elternvertreter an der Entscheidung über die Zukunft der Katholischen Schulen einbeziehen. Das berichtet der NDR. Somit soll der Vertreter an dem Workshop Anfang Mai teilnehmen. Das Erzbistum hatte bereits am 16. April angekündigt sich mit Verantwortlichen der Schulgenossenschaft zusammen zu setzen. Dort soll über die Zukunft der 21 Katholischen Schulen diskutiert werden.