Blaulicht

Hamburg 16:46 Uhr | 20.04.2018

Täter offenbar psychisch erkrankt

Messerangriff in Wandsbek

Schon wieder hat es in Hamburg eine Messerattacke gegeben. Es ist bereits der vierte Vorfall in nur knapp einer Woche. In Wandsbek hatte am Morgen ein Mann offenbar mehrere Passanten mit einem Messer bedroht. Die Polizei schoss dem Angreifer daraufhin gezielt ins Bein.