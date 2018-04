Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 13:46 Uhr | 20.04.2018

600 neue Stellen in Hamburg

Airbus bekommt neue Mitarbeiter

Flugzeugbauer Airbus will 600 Stellen in Hamburg schaffen. Das kündigte der Arbeitsdirektor von Airbus Deutschland im Hamburger Abendblatt an. Demnach sollen 400 der Stellen mit derzeitigen Leiharbeitskräften besetzt werden. Des Weiteren sollen 200 Arbeitskräfte von außerhalb des Konzerns eingestellt werden. Im März hatte Airbus noch bekannt gegeben, dass aufgrund der Absenkung der Produktionsrate insgesamt 3700 Stellen konzernweit gestrichen werden sollen.