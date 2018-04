Blaulicht

Hamburg 11:23 Uhr | 20.04.2018

Mann hatte Passanten bedroht

Polizei schießt Messerangreifer nieder

Die Polizei hat am Morgen einen Mann niedergeschossen, der zuvor Passanten mit einem Messer bedroht hatte. Der Angreifer wurde mit einem Beinschuss in ein Krankenhaus gebracht, sonst wurde niemand verletzt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Mit einem Großaufgebot waren die Rettungskräfte vor Ort und fordert den Mann auf, das Messer niederzulegen. Als der Mann den Warnschuss ignorierte und sich den Beamten widersetzte, habe ein Polizist ihm gezielt ins Bein geschossen. Nach ersten Erkenntnissen gebe es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Angreifers.Der Friedrich-Ebert-Damm wurde wegen des Einsatzes in Höhe Stephansstraße in beide Richtungen gesperrt.