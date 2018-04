Stadtgespraech

Hamburg-Nord 18:53 Uhr | 19.04.2018

Unser Reporter wagt sich auf die Alster

Sonne satt und frühsommerliche Temperaturen

Wie versprochen bringt Hoch Norbert nicht nur Sonne und blauen Himmel, sondern jetzt auch endlich richtig warme Temperaturen. Wo hält man sich am besten bei diesem Wetter in Hamburg auf? Richtig: am Wasser. Wer aber jetzt noch nicht unbedingt baden gehen will, für den gibt es auch andere Alternativen. Unser Reporter Janik Jungk hat für uns heute die Treetbootsaison eröffnet.