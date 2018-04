Politik

Hamburg 18:00 Uhr | 19.04.2018

Kerstan wiederspricht Tjarks

"Grüne Lebenslügen"

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan hat heute gegenüber Hamburg 1 der Forderung des Grünen Fraktionschefs Anjes Tjarks widersprochen, es gehe in Zukunft bei den Hamburger Grünen auch darum, einige der - Zitat - grünen Lebenslügen - zu hinterfragen. Tjarks hatte mit Blick auf den Wohnungsbau u.a. gefordert es müsse zukünftig möglich sein, auch mal auf der Grünen Wiese zu bauen, selbst wenn es weh tut. Nach der Entscheidung des Senates, in Oberbillwerder und Neugraben-Fischbeck zu bauen, so der Senator weiter, stände eine Bebauung von Grünflächen für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren in Hamburg im übrigen gar nicht zur Diskussion.