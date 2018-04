Gesellschaft

Hamburg 17:57 Uhr | 19.04.2018

Lastenräder sollen Autos ersetzen

Fahrräder für die Zukunft

Im Rahmen des Move-Projekts der Umweltbehörde sind heute in der Hafencity verschiedene Lastenräder vorgestellt und Probe gefahren worden. In Zukunft sollen diese immer öfter die Autos der Lieferanten, Handwerker und der Post ersetzen. Ziel ist es, mit den klimafreundlichen Rädern den Verkehr in der Innenstadt zu entlasten.