Blaulicht

Hamburg 16:57 Uhr | 19.04.2018

Verdacht auf Mietwucher und Ausbeutung

Wandsbek: Großrazzia in Hotel

In Wandsbek hat es heute morgen einen Großeinsatz mehrerer Hamburger Behörden gegeben. Knapp 90 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die 60 Polizisten sicherten die Razzia. Der Grund der Aktion: Bei der Sozialbehörde seien Hinweise eingegangen, dass es sich bei einem offiziell als Hotel angemeldeten Gebäude gar nicht um ein Hotel handele. Und in der Tat: Das was die Behörden dort vorfanden, hatte nur wenig mit einem Hotel zu tun.