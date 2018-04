Gesellschaft

Hamburg-Mitte 18:12 Uhr | 18.04.2018

Betroffen sind die U2 und die U4

U-Bahnstrecke wird durch Busse ersetzt

Am kommenden Wochenende wird die die U-Bahn Strecke zwischen den Haltestellen Billstedt und Horner Rennbahn durch Busse ersetzt. Grund hierfür ist die Betriebswerkstatt in Billstedt. Die wird an das bestehende U-Bahn-Netz angeschlossen. Betroffen sind die U-Bahnlinien U2 und U4.