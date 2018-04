Blaulicht

18.04.2018

Freund der Ermordeten auf Flucht

Fahndung nach Mord am Jungfernstieg

Die Mordkommission ist immer noch auf der Suche nach dem Freund der Frau, die am vergangenen Donnerstag von ihrem Ex-Mann ermordet wurde. Laut Angaben der Polizei hört er auf den Namen Moses. Der vollständige Name ist allerdings unbekannt. Als Mourtala M.?(33) seine Ex-Frau Sandra P.?(†?34) und die gemeinsame Tochter Mariam?(†1) vergangene Woche am Jungfernstieg brutal ermordete, floh Moses vom Tatort – und ist seitdem verschwunden.