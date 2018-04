Politik

Hamburg 17:48 Uhr | 18.04.2018

Lebenslügen sollen hinterfragt werden

Tjarks will mehr Wähler ansprechen

Der Fraktionschef der Hamburg Grünen, Anjes Tjarks will vor der Bürgerschaftswahl 2020 breitere Wählerschichten ansprechen. Dafür sollen dann auch "einige alte grüne Lebenslügen" hinterfragt werden. Das gelte auch für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Man käme nicht umhin auch mal da zu bauen, wo es in der Seele weh tut. Also, wo mal eine grüne Wiese war, sagte Tjarks heute vor Hamburger Journalisten. Ausserdem, so Tjarks, müsse darüber nachgedacht werden, "ob wir nicht größere Strategien brauchen zur Wiederbesiedelung der Innenstadt". Statt 2000 Menschen könnten dort auch 25000 leben. Anjes Tjakrs ist morgen Gast bei Nachgefragt, hier bei Hamburg 1.