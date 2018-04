Stadtgespraech

Altona 17:41 Uhr | 18.04.2018

Das machen die Hamburger im Frühsommer

Sommerliches Wetter in Hamburg

Bei bis zu 24 Grad hatten die Hamburger heute viele Möglichkeiten das Wetter zu genießen. Wir waren an der Alster, am Elbstrand und am Beachclub unterwegs. Außerdem haben wir uns mal ein ganz besonderes Eis angeschaut.