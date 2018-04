Blaulicht

Bezirk Eimsbüttel 17:22 Uhr | 18.04.2018

Todes- und Brandursache bisher völlig unklar

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Eimsbüttel

Bei einem Wohnungsbrand in Eimsbüttel ist in der vergangenen Nacht eine Frau ums Leben gekommen. Trotz eines massiven Aufgebots an Rettungskräften kam für die 55-Jährige jede Hilfe zu spät.