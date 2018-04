Sport

Hamburg 17:07 Uhr | 18.04.2018

HSV und FC St. Pauli im Abstiegskampf

Der Hansestadt droht der Doppelabstieg

Der Hamburger SV steht so kurz vor dem Abstieg wie nie zuvor. Ausgerechnet jetzt meldet sich Club-Investor Klaus-Michael Kühne zu Wort und verweigert dem Dino eine Zusicherung von Zahlungen in Liga zwei. Und auch für den zweiten Proficlub der Stadt wächst die Angst vor dem Niedergang, denn auch der FC St. Pauli steckt fest im Tabellenkeller. Schwierige Zeiten also für die Fußballstadt Hamburg.