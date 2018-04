Blaulicht

Wandsbek 12:18 Uhr | 18.04.2018

Marokkaner wehrt sich

Abschiebung fordert SEK-Einsatz

Die Abschiebung eines Marokkaners hat heute am frühen Morgen einen SEK eingesetzt gefordert. Die Sondereinheit stürmte in die Wohnung in der Kühlungsborner Straße und führten den Mann in Handschellen ab. Daraufhin brachten sie ihn zu einem Reisebus. Von da aus wird der Marokkaner dann nach Frankfurt bringen. Von dort soll er abgeschoben werden.