Blaulicht

Bezirk Eimsbüttel 06:48 Uhr | 18.04.2018

Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Großeinsatz der Feuerwehr

Bei einem Wohnungsbrand im Langenfelder Damm in Hamburg-Eimsbüttel ist am späten Dienstagabend eine Frau gestorben worden. Das Feuer brach im 4. Stock eines Mehrfamilienhauses aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. 11 Menschen konnten gerettet werden. Eine Frau wurde leblos in der Brandwohnung entdeckt. Die Ursachen sind noch ungeklärt.