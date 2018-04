Kunst und Kultur

Hamburg 18:22 Uhr | 17.04.2018

Größtes Jazz-Event in Europa

ELBJAZZ-Festival kommt nach Hamburg

Das größte europäische Jazz-Event, Elbjazz Festival, kommt am ersten und zweiten Juni erneut in den Hamburger Hafen. 60 Konzerte werden dann in den zwei Tagen im gesamten Hafen stattfinden. Insgesamt wird es 10 verschiedene Bühnen geben, unter anderem bei Blohm+Voss, in der Elbphilharmonie und auf der MS Stubnitz. Seit 2010, mit kurzer Zwangspause in 2016, findet das Jazz-Festival jährlich in Hamburg statt.