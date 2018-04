Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 18:16 Uhr | 17.04.2018

Schirmherrschaft für die "Woche der beruflichen Bildung"

Der Bundespräsident zu Gast in Hamburg

Ihm scheint es bei uns in Hamburg zu gefallen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute zu Gast bei uns in der Hansestadt und besuchte neue Berufsschulen. Hintergrund ist die Woche der beruflichen Bildung, die bis zum 20. April in sechs Bundesländern stattfindet. Das Präsidentenpaar hat die Schirmherrschaft dafür übernommen. Den Start machten Bundespräsident Steinmeier und seine Frau im neugebauten Berufsschulzentrum an der Anckelmannstraße und wurden dort von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher und Schulsenator Ties Rabe empfangen.