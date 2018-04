Stadtgespraech

Hamburg 18:12 Uhr | 17.04.2018

Die VW-Tochter will in Hamburg durchstarten

Hamburgs Taxifahrer streiken gegen MOIA

Im ersten Moment klingt es praktisch: Einfach per App ein Taxi bestellen und sich mit anderen Fahrgästen die Kosten teilen. Die VW-Tochter Moia möchte ab 2019 das Konzept in Hamburg testen und später bis zu 1000 Fahrzeuge in Hamburg unterbringen. Doch dabei sind die Existenzen vieler Hamburger Taxifahrer gefährdet. Deshalb traten heute viele von ihnen in den Streik.