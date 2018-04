Stadtgespraech

Hamburg 19:03 Uhr | 16.04.2018

Fund wurde auf Menschen-oder Tierfleisch geprüft

Tüte in Hamm: Inhalt war Tierfleisch

Bei dem Inhalt der Mülltüte die am Sonntag in Hamm entdeckt wurde, handelt es sich um Fleisch tierischen Ursprungs. Passanten hatten die Tüte am Wegesrand der Süderstraße gefunden und alarmierten darauf die Polizei. Das Fleisch wurde dann in das Institut für Rechtsmedizin geschickt.