Wirtschaft

Hamburg 15:49 Uhr | 16.04.2018

Umweltbehörde unterstützt mit 8 Millionen Euro

HHLA: Einsatz von Elektro-Containern

Am HHLA Container Terminal Altenwerder werden künftig elektronische Containertransporter eingesetzt. Damit soll die Luftqualität in der Stadt verbessert und gleichzeitig die Energiewende vorangetrieben werden. Durch den Verzicht auf Dieselantriebe und den Einsatz von Ökostrom wird so weniger CO2 und Feinstaub ausgestoßen. Unterstützt wird das Projekt mit rund 8 Millionen Euro von der Umweltbehörde.