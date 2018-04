Sport

13.04.2018

"Totale Offensive" hat den Glauben nicht verloren

Christliche Fans beten für den Klassenerhalt

Totgesagte leben länger - dieses Sprichwort trifft in den vergangenen Jahren mehr und mehr auf den HSV zu. So oft war der Bundesliga-Dino bereits abgeschrieben - konnte sich aber mehrfach in letzter Minute retten. Und auch in dieser Saison zeichnet sich das altbekannte Szenario ab: Durch den Sieg gegen Schalke am vergangenen Wochenende ist der Glaube zurück. In des Wortes wahrster Bedeutung.