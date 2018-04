Gesellschaft

Hamburg 13:16 Uhr | 13.04.2018

IKK Classic streikt am kommenden Montag

Ver.di fordert erneut zum Warnstreik auf

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di ruft am kommenden Montag die rund 180 Beschäftigten der IKK Classic zum ganztägigen Warnstreik auf. Hintergrund der Aktion ist das Angebot des Arbeitgebers aus der dritten Verhandlungsrunde im März dieses Jahres.Das Angebot beinhaltet unter anderem eine Einmalzahlung in 2018 von 150 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrages über 36 Monaten. Stattfinden soll der Warnstreik in der Kieler Straße 464.