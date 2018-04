Blaulicht

11:01 Uhr | 13.04.2018

Opfer wurde niedergeschossen

Mord in Eppendorf: Heute Pozessbeginn

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Eppendorf beginnt heute der Prozess vor dem Hamburger Landgericht. Angeklagt sind ein 39-jähriger und ein 40-jähriger. Am frühen morgen des 20. August 2017 sollen die Männer zu einem Mehrfamilienhaus in Eppendorf gefahren sein, um dort einzubrechen. Im Treppenhaus wurden sie von den Wohnungsinhaberin überrascht. Als diese sie zur rede stellten, habe der 39-jährige dem Opfer unvermittelt in die Brust geschossen. Er starb im Krankenhaus.