Gesellschaft

08:52 Uhr | 13.04.2018

Gewerkschaft fordert mehr Lohn

Stadtreinigung streikt weiter

Auch heute legen die Mitarbeiter der Stadtreinigung ihre Arbeit nieder. Betroffen sind auch die Recycling Höfe. Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft ver.di fordert 6 % mehr Lohn oder mindestens 200 Euro mehr im Monat für die beschäftigten. Gestern waren über 4000 Hamburger am Arbeitskampf in der Innenstadt beteiligt. Am Sonntag startet die dritte Tarifrunde zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft.