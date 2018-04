Blaulicht

07:55 Uhr | 13.04.2018

Vater soll Sorgerecht für seine Tochter verloren haben

Nach Bluttat: Vater kommt vor Haftrichter

Der Messerangreifer vom Jungfernstieg soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Wie mehrere Hamburger Medien berichten soll der Täter am Mittwoch vor dem Amtsgericht St. Georg das Sorgerecht für seine einjährige Tochter verloren haben. Dies könnte ihn zu der Tat bewogen haben. Am Donnerstagvormittag hatte ein 33-jähriger Mann seine Ex-Frau und seine eigene Tochter am S-Bahn-Steig Jungfernstieg mit einem Messer getötet. Zahlreiche Zeugen beobachteten den Angriff und mussten mit Seelsorgern versorgt werden.