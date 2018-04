Stadtgespraech

19:48 Uhr | 12.04.2018

Luftbelastung in der Hansestadt extrem hoch

Hamburg bundesweit auf Platz 5

Auf einer Liste von 66 deutschen Städten liegt Hamburg bei der Luftbelastung durch Stickoxide auf Platz 5. Das gab Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer heute auf einem lokalen Mediengipfel in Berlin bekannt. Der Minister erneuerte seine Ablehnung von Fahrverboten und die Einführung einer sogenannten blauen Plakette. Gleichzeitig kündigte er an, dass bis zum Jahr 2020 alle deutschen Städte die Stickdi coxidgrenzwerte einhalten werden. Für Hamburg ist dies aufgrund des Luftreinhalteplans allerdings erst für das Jahr 2025 wahrscheinlich. Scheuer betonte gegenüber Hamburg 1, die Entscheidung für Durchfahrverbote akzeptieren zu wollen. Er hoffe allerdings, dass auch in Hamburg der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten werde