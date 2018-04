Blaulicht

18:35 Uhr | 12.04.2018

Alle Fakten im Überblick

Vater tötet eigenes Kind und Mutter

Ein unfassbarer Mord schockiert die ganze Stadt. Am morgen sticht ein Mann am Bahnhof Jungfernstieg plötzlich mehrfach auf seine Ex-Frau und das gemeinsame Kleinkind ein. Danach ruft er selbst die Polizei. Das einjährige Kind stirbt noch am Tatort, die Mutter erliegt wenig später ihren Verletzungen.