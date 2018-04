Blaulicht

13:08 Uhr | 12.04.2018

Mann tötet Frau und Kind

Auf einem S-Bahnsteig am Jungfernstieg hat ein Vater am Vormittag sein eigenes Kind mit einem Messer getötet. Die Mutter wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und verstarb bei der Ankunft. Bei dem Vater soll es sich um einen 33-Jährigen Mann aus Niger handeln. Zeugen die den Angriff beobachteten stehen unter Schock. Der Citytunnel ist gesperrt, die Züge der Linie S1 und S3 verkehren über Dammtor. Zwischen Hauptbahnhof und Altona ist die Strecke vollgesperrt.