Blaulicht

11:48 Uhr | 12.04.2018

Mann tötet Frau und eigenes Kind

Familiendrama am Jungfernstieg

An der S-Bahn-Station Jungfernstieg hat ein 33-jähriger Mann heute Vormittag seine Ex-Frau und das gemeinsame Kind mit einem Messer angegriffen. Das Kind starb an seinen Verletzungen, auch die Mutter erlag bei der Ankunft am Krankenhaus ihren Verletzungen. Der aus Niger stammende Vater wurde festgenommen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Der City-Tunnel ist derzeit gesperrt. Die S-Bahnen der Linie 1 und 3 fahren über Verbindungsbahn (Dammtor).