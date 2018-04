Gesellschaft

Hamburg 11:10 Uhr | 12.04.2018

Gewerkschaft fordert mehr Lohn

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst streiken

Mehr als 3000 Arbeiter aus dem öffentlichen Dienst sind am Vormittag der Aufforderung der Gewerkschaft ver.di gefolgt und haben gestreikt. Mitarbeiter der Statdreinigung, der Elbkinder-Kitas, des Thalia Theaters oder der HPA legen heute den ganzen Tag die Arbeit nieder. Nach der Auftaktkundgebung in der Speicherstadt zog der Demonstrationszug durch die Innenstadt bis hin zum Hühnerposten. In anderen Bundesländern laufen die Warnstreiks schon seit ein paar Tagen. Am Sonntag startet dann die dritte Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern.