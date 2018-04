Politik

Hamburg 07:38 Uhr | 12.04.2018

Hamburg setzt Fahrverbote als erste Stadt um

Diesel-Fahrverbote kommen nach Pfingsten

Die Diesel-Fahrverbote in Hamburg kommen später als geplant. Statt noch im April sollen die Beschränkungen auf zwei Straßenabschnitten erst in der Woche nach Pfingsten, also nach dem 21. Mai umgesetzt werden. Die Umweltbehörde warte noch auf die Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichtes, das die Diesel-Fahrverbote in Deutschland Ende Februar für zulässig erklärt hatte. Hamburg will das urteil als erste Stadt Deutschlands umsetzen.