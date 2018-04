Wirtschaft

Hamburg 18:40 Uhr | 11.04.2018

HPA investiert in bessere Infrastruktur für den Hafen

Entscheidung über Köhlbrandbrücke fällt im Herbst

Sie ist Verkehrsader und Wahrzeichen zugleich. Die Köhlbrandbrücke. 1974 in Betrieb genommen, stößt sie nun langsam an ihre Grenzen. Zu marode und zu niedrig für die ganzen großen Containerschiffe. Wird die Köhlbrandbrücke nun durch einen Tunnel mit zwei Röhren ersetzt? So ganz wollten die Verantwortlichen diese Frage heute nicht beantworten