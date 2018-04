Politik

Bürgermeister kündigt Milliardeninvestitionen an

Tschentschers erste Regierungserklärung

In seiner Regierungserklärung stellte Bürgermeister Peter Tschentscher heute die Ziele seiner Amtszeit vor. Gleich zu beginn kündigte er Investitionen von rund 100 Millionen Euro jährlich in die Krankenhauslandschaft an. Davon seien vor allem das UKE und das AK Altona betroffen. Außerdem wolle er den Mindestlohn in den öffentlichen Unternehmen auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Auch der Wohnungsbau bleibt weiterhin ein wichtiges Thema. Jährlich sollen mindestens 10.000 neue Wohnung gebaut werden. Der Wohnungsbau der Saga soll sich künftig verdoppeln, auf 2000 neue Wohnungen pro Jahr. Auch den Rückkauf der Fernwärmeversorgung sprach Tschentscher an. Man werde mit Vattenfall über einen wirtschaftlich vernünftigen Rückkauf verhandeln. Zum Thema G20-Aufarbeitung sicherte der Bürgermeister Polizei, Justiz und Feuerwehr die bestmögliche Ausstattung zu. Auch der neue Streckenverlauf der Linie U5 scheint festzustehen. Von Bramfeld über den Hauptbahnhof bis zum Siemersplatz in Lokstedt soll die Li