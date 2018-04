Blaulicht

Hamburg 10:33 Uhr | 11.04.2018

Es geht um Drogenhandel und Waffenbesitz

Großrazzia gegen Rapper der 187-Straßenbande

An verschiedenen Orten in Hamburg durchsucht die Polizei aktuell mit Spezialeinheiten verschiedene Objekte der Rapper 187-Straßenbande. Es geht um Drogen und Verstöße gegen das Waffengesetz. Insgesamt stehen 16 Objekte im Visier. Unter anderem wurde eine Wohnung in Hamm durchsucht. Die Ermittler setzten Blendgranaten ein, um schnell zugreifen zu können. Während der Durchsuchungen kam Maxwell, ein Mitglied der Band selbst zur Wohnung und wurde mit Handschellen auf den Boden gedrückt. Der Rapper wurde nicht festgenommen. Was genau die Polizisten bisher fanden ist noch unklar. Bis Mittag soll der Einsatz noch andauern.