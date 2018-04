Stadtgespraech

Hamburg 20:15 Uhr | 10.04.2018

Schulbehörde sieht keinen Handlungsbedarf in Rissen

Rissener-Eltern bemängeln Schulplanung

Hamburg investiert so viel in den Schulbau wie noch nie. Rund 476 Millionen Euro hat der Senat im vergangenen Jahr in die Sanierung, Instandhaltung und den Neubau der Hamburger Schulen gesteckt. Doch das reicht anscheinend nicht aus. Durch den enormen Wohnungsbau in Hamburg platzen viele Schulen aus allen Nähten. In Rissen befürchten Eltern, dass ihre Kinder schon bald keine Schulplätze mehr haben.