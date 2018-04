Stadtgespraech

Hamburg 16:35 Uhr | 10.04.2018

Passagiere wurden bereits am Montag informiert

Lufthansa Streik verlief in Hamburg ruhig

Am Hamburger Airport ist der Streik der Fluggesellschaft Lufthansa am Dienstag ruhig verlaufen. Viele Passagiere wurden bereits am Montag von der Fluggesellschaft informiert und konnten sich dementsprechend auf die Flugaussfälle vorbereiten. Weitere Streiks der Gewerkschaft ver.di, jedoch im öffentlichen Dienst, sind bereits für Donnerstag angekündigt worden.