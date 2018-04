Gesellschaft

Hamburg 15:28 Uhr | 10.04.2018

Immense Folgen für alle Mieter und Immobilienbesitzer

Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Dienstagnachmittag die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form als verfassungswidrig erklärt. Dies wird immense Folgen für alle Mieter und Immobilienbesitzer haben, da die Steuer nun um auf fast das Vierzigfache steigen könnte. Da die Berechnungen vieler Grundstücke bereits mehrere Jahre zurückliegt, kann es zudem sein, dass vergleichbare Grundstücke und Gebäude verschiedener Baujahre völlig unterschiedlich bewertet werden.