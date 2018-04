Stadtgespraech

Hamburg 19:47 Uhr | 09.04.2018

Stadt könnte Kosten teilweise übernehmen

Großveranstaltungen sollen sicherer werden

Wenn man eine Großveranstaltung besucht ist das mulmige Gefühl ein ständiger Begleiter. Gerade am letzten Wochenende kam es wieder zu einem Anschlag mit einem Fahrzeug in Münster. Das sorgt auch in Hamburg für Streit, ob größere Veranstaltung gegen Attacken mit Fahrzeugen geschützt sind.