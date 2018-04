Politik

Hamburg 19:36 Uhr | 09.04.2018

49 stimmen für Dirk Kienscherf zum neuen Vorsitzenden

Neuer SPD-Fraktionsvorsitzender gewählt

Die SPD-Fraktion in Hamburg hat Dirk Kienscherf mit 84,5% der abgegebenen, gültigen Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Damit haben 49 Abgeordnete für ihn und fünf gegen ihn gestimmt. Zudem gab es Enthaltungen. Dirk Kienscherf tritt damit die Nachfolge von Andreas Dressel an, der Ende März als Hamburgs Finanzsenator in den Senat wechselte. Der Eimsbüttler Kreisvorsitzende Milan Pein hatte bereits am Freitag seine Kandidatur zurückgezogen.