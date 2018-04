Stadtgespraech

Hamburg 16:05 Uhr | 09.04.2018

Rund 90.000 Fluggäste sind betroffen

Lufthansa streicht deutschlandweit Flüge

Die Fluggesellschaft Lufthansa hat für Dienstag deutschlandweit rund mehr als die Hälfte ihrer Flüge gestrichen. Grund hierfür ist der Warnstreik der Gewerkschaft ver.di an den Flughäfen: Frankfurt, München, Köln und Bremen. Laut Fluggesellschaft sind rund 90.000 Fluggäste davon betroffen. Auch in Hamburg sind 25 Ankünfte und 24 Abflüge gestrichen worden. Am Mittwoch soll der Flugbetrieb wieder planmäßig stattfinden. Betroffene Fluggäste werden gebeten, sich mit der Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen.