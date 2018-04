Blaulicht

Wandsbek 14:55 Uhr | 09.04.2018

Identität und Todesursache sind unklar

Passant entdeckt Leiche in der Wandse

Ein Passant hat am Montagmorgen eine männliche Leiche in der Wandse entdeckt. Direkt neben dem Fundort fand die Polizei ein aufgebautes Zelt mit Isomatte und Schlafsack. Laut Anwohner soll in diesem Bereich ein obdachloser Mann gelebt haben. Der Leichnam wurde in das Institut für Rechtsmedizin gebracht und dort untersucht. Die Polizei sperrte zudem den am Fundort liegenden Wanderweg in der Nähe des Eichtalparks ab. Die Identität, wie auch Todesursache des Mannes sind bislang noch unklar.