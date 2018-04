Blaulicht

Hamburg-Mitte 06:18 Uhr | 09.04.2018

Zusammenhang zu Schüssen in Lüneburg vermutet

Sondereinheiten stürmen Wohnungen

Niedersächsische Sondereinheiten stürmten am Wochenende eine Wohnung im Dobbelersweg in Hamburg Hamm. Außerdem durchsuchte das SEK eine Wohnung in der Döhnerstraße. Die Einsätze soll im Zusammenhang mit einem Vorfall stehen, der sich am Mittwoch in Lüneburg ereignete. Dabei wurde ein 20-jähriger Mann durch Schüsse, die aus einem Auto heraus gefeuert wurden, schwer verletzt. Die Einsatzkräfte waren bei den Razzien auf der Suche nach der Tatwaffe. Die Polizei Lüneburg hatte zuvor eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Schützen herausgegeben. In dieser wird nach dem 21-jährigen Mohammed Eke gesucht.